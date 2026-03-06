PT DCI Indonesia Tbk Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PT DCI Indonesia Tbk Un ließ sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT DCI Indonesia Tbk Un die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das vergangene Quartal hat PT DCI Indonesia Tbk Un mit einem Umsatz von insgesamt 37,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,52 Prozent verringert.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,010 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei PT DCI Indonesia Tbk Un ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 153,28 Millionen USD gegenüber 114,21 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at