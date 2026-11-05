PT Delta Djakarta Tbk Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PT Delta Djakarta Tbk Registered hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 55,00 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 42,00 IDR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Delta Djakarta Tbk Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 213,55 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 173,63 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at