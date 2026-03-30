30.03.2026 06:31:29

PT Delta Dunia Makmur Tbk legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PT Delta Dunia Makmur Tbk hat sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 98,25 IDR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -99,520 IDR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat PT Delta Dunia Makmur Tbk im vergangenen Quartal 5 825,18 Milliarden IDR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Delta Dunia Makmur Tbk 6 432,88 Milliarden IDR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 258,460 IDR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -128,340 IDR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat PT Delta Dunia Makmur Tbk im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 12,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 24 369,06 Milliarden IDR. Im Vorjahr waren 27 828,53 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

