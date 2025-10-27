PT Dharma Satya Nusantara Tbk Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PT Dharma Satya Nusantara Tbk Registered veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 37,85 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 33,67 IDR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2 864,06 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2 468,65 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at