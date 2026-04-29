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29.04.2026 06:31:29
PT Dharma Satya Nusantara Tbk Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PT Dharma Satya Nusantara Tbk Registered äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 40,61 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 34,73 IDR je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2 886,35 Milliarden IDR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PT Dharma Satya Nusantara Tbk Registered einen Umsatz von 2 678,81 Milliarden IDR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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