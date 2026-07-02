PT Dian Swastatika Sentosa Tbk: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk lud am 30.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 8,43 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Dian Swastatika Sentosa Tbk 6,54 IDR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11 685,38 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum waren 12 055,99 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at