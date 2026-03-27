PT Dian Swastatika Sentosa Tbk hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk gab am 25.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 83,27 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Dian Swastatika Sentosa Tbk 157,97 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12 252,08 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12 854,26 Milliarden IDR ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 576,17 IDR eingefahren. Im Vorjahr waren 792,24 IDR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 3,90 Prozent auf 45 949,38 Milliarden IDR. Im Vorjahr hatte PT Dian Swastatika Sentosa Tbk 47 816,61 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at