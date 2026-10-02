PT Dian Swastatika Sentosa Tbk legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk hat am 30.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,51 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,59 IDR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 18 905,16 Milliarden IDR gegenüber 9 652,01 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at