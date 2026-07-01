Pt Duta Pertiwi verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pt Duta Pertiwi gab am 29.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 34,31 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pt Duta Pertiwi noch ein Gewinn pro Aktie von 43,58 IDR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Pt Duta Pertiwi 485,05 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 540,91 Milliarden IDR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at