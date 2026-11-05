PT Dyviacom Intrabumi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Dyviacom Intrabumi stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,93 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 21,01 IDR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,22 Prozent auf 463,54 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 420,56 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at