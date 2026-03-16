PT Eatertainment International Tbk legte Quartalsergebnis vor

PT Eatertainment International Tbk hat sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

PT Eatertainment International Tbk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 218,96 Milliarden IDR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 44,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 395,92 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

PT Eatertainment International Tbk hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 19,75 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 10,74 IDR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1 705,77 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 108,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 816,95 Milliarden IDR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at