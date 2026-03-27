PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Registered präsentierte Quartalsergebnisse

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Registered veröffentlichte am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,76 IDR, nach 16,85 IDR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5 356,63 Milliarden IDR – ein Plus von 52,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Registered 3 512,98 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 111,24 IDR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 24,11 IDR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Registered 19 119,72 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12 233,47 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at