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02.11.2026 06:31:29
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Registered hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 1,05 IDR gegenüber 36,22 IDR je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Registered mit einem Umsatz von insgesamt 5 121,21 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 953,57 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 3,38 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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