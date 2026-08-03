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03.08.2026 06:31:29
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Registered hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 IDR gegenüber 9,68 IDR im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4 998,38 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 4 870,63 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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