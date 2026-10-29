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29.10.2026 06:31:29
PT Elnusa Tbk: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
PT Elnusa Tbk ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Elnusa Tbk die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 33,82 IDR gegenüber 26,05 IDR je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Elnusa Tbk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4 545,25 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 3 512,20 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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