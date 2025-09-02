02.09.2025 06:31:29

PT Energi Mega Persada: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PT Energi Mega Persada präsentierte in der am 01.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,54 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,30 IDR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 688,64 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2 012,29 Milliarden IDR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

