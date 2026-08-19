PT Energi Mega Persada: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PT Energi Mega Persada lud am 17.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 13,11 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT Energi Mega Persada 8,64 IDR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 2 565,09 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2 012,43 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at