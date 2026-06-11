PT Energi Mega Persada Tbk Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PT Energi Mega Persada Tbk Un hat am 09.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 137,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 116,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at