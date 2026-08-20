PT Energi Mega Persada Tbk Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT Energi Mega Persada Tbk Un veröffentlichte am 17.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,130 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 145,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at