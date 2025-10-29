PT Enseval Putera Megatrading: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PT Enseval Putera Megatrading hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 78,00 IDR gegenüber 82,00 IDR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 8 377,96 Milliarden IDR – das entspricht einem Zuwachs von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7 580,86 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at