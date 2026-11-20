PT Excelcomindo Pratama hat am 18.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 33,00 IDR. Im Vorjahresquartal waren -85,000 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11 744,87 Milliarden IDR – ein Plus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Excelcomindo Pratama 11 452,57 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at