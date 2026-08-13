PT Excelcomindo Pratama legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PT Excelcomindo Pratama hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -16,00 IDR. Ein Jahr zuvor waren -111,000 IDR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10 493,72 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12 173,26 Milliarden IDR ausgewiesen.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 58,787 IDR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 11 950,75 Milliarden IDR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at