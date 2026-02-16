PT Excelcomindo Pratama präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PT Excelcomindo Pratama veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -109,00 IDR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Excelcomindo Pratama ein EPS von 38,00 IDR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11 898,50 Milliarden IDR – ein Plus von 31,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Excelcomindo Pratama 9 030,19 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 42,061 IDR sowie einen Umsatz von 11 906,85 Milliarden IDR belaufen.

PT Excelcomindo Pratama vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 276,000 IDR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 139,00 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 42 445,96 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 34 391,60 Milliarden IDR umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 167,002 IDR sowie einen Umsatz von 42 221,70 Milliarden IDR prognostiziert.

