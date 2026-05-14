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14.05.2026 06:31:29
PT Excelcomindo Pratama stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PT Excelcomindo Pratama hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 39,00 IDR gegenüber 29,00 IDR im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,42 Prozent auf 11 819,34 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8 601,18 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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