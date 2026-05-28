PT Fast Food Indonesia Tbk: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PT Fast Food Indonesia Tbk präsentierte in der am 25.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,00 IDR gegenüber -9,000 IDR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 423,12 Milliarden IDR – ein Plus von 18,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Fast Food Indonesia Tbk 1 199,97 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at