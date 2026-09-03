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03.09.2026 06:31:29
PT Fast Food Indonesia Tbk zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PT Fast Food Indonesia Tbk hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 16,00 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PT Fast Food Indonesia Tbk ein Ergebnis je Aktie von -22,000 IDR vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1 366,75 Milliarden IDR – das entspricht einem Zuwachs von 13,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 203,31 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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