PT Fast Food Indonesia Tbk zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT Fast Food Indonesia Tbk hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 16,00 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PT Fast Food Indonesia Tbk ein Ergebnis je Aktie von -22,000 IDR vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1 366,75 Milliarden IDR – das entspricht einem Zuwachs von 13,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 203,31 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at