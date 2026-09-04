PT Garda Tujuh Buana Tbk verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PT Garda Tujuh Buana Tbk gab am 02.09.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 49,96 IDR gegenüber -15,800 IDR im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Garda Tujuh Buana Tbk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 99,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 322,3 Millionen IDR. Im Vorjahresviertel waren 57,23 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 49,390 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Garda Tujuh Buana Tbk -15,840 IDR je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 61,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 431,80 Milliarden IDR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 164,80 Milliarden IDR.

Redaktion finanzen.at