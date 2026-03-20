|
20.03.2026 06:31:28
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 14,32 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) 10,11 IDR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 13 759,53 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13 498,79 Milliarden IDR umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 46,920 IDR vermeldet. Im Vorjahr waren -12,520 IDR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 52 952,17 Milliarden IDR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 54 134,45 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigen sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.