PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 14,32 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) 10,11 IDR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 13 759,53 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13 498,79 Milliarden IDR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 46,920 IDR vermeldet. Im Vorjahr waren -12,520 IDR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 52 952,17 Milliarden IDR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 54 134,45 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at