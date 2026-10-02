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02.10.2026 06:31:29
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) gab am 30.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,15 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -12,040 IDR je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 18 096,39 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13 595,44 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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