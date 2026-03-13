13.03.2026 06:31:28

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A hat am 11.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,39 IDR. Im Vorjahresquartal hatten -1,000 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5 026,64 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4 231,88 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei -0,715 IDR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 5 026,88 Milliarden IDR ausgegangen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,120 IDR. Im Vorjahr waren -5,000 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 18 322,12 Milliarden IDR – das entspricht einem Zuwachs von 15,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 15 894,46 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,994 IDR je Aktie sowie einem Umsatz von 18 179,42 Milliarden IDR gelegen.

