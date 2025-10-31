PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 IDR. Im Vorjahresquartal hatten -1,000 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A im vergangenen Quartal 4 736,51 Milliarden IDR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A 3 925,17 Milliarden IDR umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,057 IDR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4 736,51 Milliarden IDR geschätzt.

