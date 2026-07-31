PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,33 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A -0,280 IDR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5 652,80 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 328,34 Milliarden IDR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at