PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,24 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,270 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 5 341,31 Milliarden IDR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A 4 230,63 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at