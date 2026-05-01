|
01.05.2026 06:31:29
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,24 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,270 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 5 341,31 Milliarden IDR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A 4 230,63 Milliarden IDR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!