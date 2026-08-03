PT Gudang Garam Tbk Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Gudang Garam Tbk Un hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Gudang Garam Tbk Un in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,19 Milliarden USD im Vergleich zu 1,29 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at