PT Hanjaya Mandala Sampoerna: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT Hanjaya Mandala Sampoerna hat am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,00 IDR. Im Vorjahresviertel waren 12,00 IDR je Aktie erzielt worden.

PT Hanjaya Mandala Sampoerna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11 218,03 Milliarden IDR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12 264,24 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 57,00 IDR. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 57,00 IDR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz lag bei 44 254,80 Milliarden IDR – das entspricht einem Abschlag von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 48 292,28 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 58,45 IDR und einen Umsatz von 114 876,68 Milliarden IDR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at