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03.08.2026 06:31:29
PT Harum Energy Tbk: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
PT Harum Energy Tbk lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 36,79 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 29,68 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 125,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5 709,91 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12 858,51 Milliarden IDR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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