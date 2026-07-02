PT Hexindo Adiperkasa: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Hexindo Adiperkasa hat am 30.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -50,57 IDR. Ein Jahr zuvor waren 196,15 IDR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,17 Prozent zurück. Hier wurden 1 927,47 Milliarden IDR gegenüber 2 508,71 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 315,15 IDR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 592,49 IDR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat PT Hexindo Adiperkasa im vergangenen Geschäftsjahr 8 549,14 Milliarden IDR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Hexindo Adiperkasa 8 370,37 Milliarden IDR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at