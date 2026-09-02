PT Holcim Indonesia zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT Holcim Indonesia ließ sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Holcim Indonesia die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,00 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 25,00 IDR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2 944,16 Milliarden IDR, während im Vorjahreszeitraum 2 505,08 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at