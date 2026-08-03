PT Indah Kiat Pulp Paper hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PT Indah Kiat Pulp Paper hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 693,66 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Indah Kiat Pulp Paper 70,89 IDR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15 486,53 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12 875,35 Milliarden IDR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at