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19.03.2026 06:31:28

PT Indah Kiat Pulp Paper öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PT Indah Kiat Pulp Paper veröffentlichte am 17.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

PT Indah Kiat Pulp Paper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 388,02 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 573,44 IDR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,92 Prozent auf 13 459,27 Milliarden IDR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12 244,54 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1364,71 IDR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1229,56 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 52 205,97 Milliarden IDR – das entspricht einem Zuwachs von 3,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 50 635,97 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,070 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 3,36 Milliarden USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at

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