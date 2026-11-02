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02.11.2026 06:31:29
PT Indah Kiat Pulp Paper: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
PT Indah Kiat Pulp Paper äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 283,82 IDR gegenüber 485,91 IDR im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 16 526,53 Milliarden IDR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PT Indah Kiat Pulp Paper 13 078,31 Milliarden IDR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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