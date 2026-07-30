PT Indo Kordsa Tbk Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT Indo Kordsa Tbk Registered hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 89,34 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -102,220 IDR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 804,00 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 323,94 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at