PT Indo Tambangraya Megah Tbk hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Indo Tambangraya Megah Tbk veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 875,84 IDR präsentiert. Im Vorjahr hatten 329,73 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8 809,42 Milliarden IDR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PT Indo Tambangraya Megah Tbk einen Umsatz von 7 202,98 Milliarden IDR eingefahren.

Redaktion finanzen.at