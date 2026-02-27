PT Indo Tambangraya Megah Tbk informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PT Indo Tambangraya Megah Tbk veröffentlichte am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 832,65 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1421,75 IDR je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 8 524,56 Milliarden IDR in den Büchern – ein Minus von 16,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Indo Tambangraya Megah Tbk 10 225,86 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2798,56 IDR. Im letzten Jahr hatte PT Indo Tambangraya Megah Tbk einen Gewinn von 5228,81 IDR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat PT Indo Tambangraya Megah Tbk mit einem Umsatz von insgesamt 30 967,03 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36 514,47 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um -15,19 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at