PT Indo Tambangraya Megah Tbk präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Indo Tambangraya Megah Tbk hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 654,50 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2051,74 IDR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 23,26 Prozent auf 7 359,81 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9 590,26 Milliarden IDR gelegen.

Redaktion finanzen.at