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13.05.2026 06:31:29
PT Indo Tambangraya Megah Tbk stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
PT Indo Tambangraya Megah Tbk präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 842,81 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 980,76 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8 387,29 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 7 887,18 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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