PT Indo Tambangraya Megah Tbk stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PT Indo Tambangraya Megah Tbk stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 892,52 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Indo Tambangraya Megah Tbk noch ein Gewinn pro Aktie von 654,42 IDR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10 726,95 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 7 358,95 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at