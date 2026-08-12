PT Indo Tambangraya Megah Tbk Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PT Indo Tambangraya Megah Tbk Un äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

PT Indo Tambangraya Megah Tbk Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 498,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 440,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at