PT Indo Tambangraya Megah Tbk Un gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PT Indo Tambangraya Megah Tbk Un präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

PT Indo Tambangraya Megah Tbk Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,260 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 445,3 Millionen USD, gegenüber 614,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 27,57 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at