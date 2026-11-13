PT Indo Tambangraya Megah Tbk Un gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PT Indo Tambangraya Megah Tbk Un hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 600,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 445,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at